Türk askerleri Azerbaycan’da

Dağlık Karabağ’da uygulanan ateşkesi gözlemlemek amacıyla Ağdam’da kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi, ocak ayının ilk haftasında faaliyetlerine başlayacak. Merkezde görev alacak, bir tuğgeneral komutasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri birliği Azerbaycan’a ulaştı. Dağlık Karabağ’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından, bölgede ateşkesin korunması için kurulmasına karar verilen Türk-Rus Ortak Merkezi’nin inşaatında sona gelindi. 44 günlük savaşın ardından, Ermenistan’ın boşalttığı Ağdam’da kurulan ortak merkezde görev yapacak TSK personeli de Azerbaycan’a intikal etti. Bir tuğgeneralin komuta ettiği, ilk etapta 25 civarında subay ve astsubaydan oluşan ekip, askeri kargo uçağıyla Azerbaycan’a gitti. İlerleyen haftalarda bu merkezde görev yapacak TSK personelin 60’a ulaşacağı kaydedildi.

Birlikte çalışacaklar

Türk-Rus Ortak Merkezi, ocak ayının ilk haftalarında faaliyetlerine başlayacak. Merkezde Türkiye’den bir, Rusya’dan bir olmak üzere iki general, en üst düzeyde görev yapacak subaylar olacak. Türk ve Rus subayları da, bu generallerin emri altında ateşkesin gözlemlenmesi için görev yapacak. Ortak Merkez’in faaliyetleri kapsamında, Rus kara birlikleri sahada devriye faaliyetleri icra edilecek. Devriyelerden elde edilen bilgilerin yanı sıra insansız hava araçlarından elde edilen görüntüler, ortak merkezde toplanacak. Ateşkesin sağlanması noktasında TSK, Azerbaycan tarafıyla, Rusya da Ermenistan tarafı ile yakından ilgilenecek. Ateşkesin dışında TSK, Azerbaycan Ordusu’na yönelik eğitim ve tatbikatlarını da sürdürecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da mayınlı arazilerin temizliği için de Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personel iki hafta önce Azerbaycan’da göreve başlamıştı.