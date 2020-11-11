MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türk çift dünya manşetlerinden inmiyor! Aşı haberini çay içerek kutlamışlar
ABONE OL
11.11.2020 - 19:08 | | AA

Türk çift dünya manşetlerinden inmiyor! Aşı haberini çay içerek kutlamışlar

Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, Amerikan basınının manşetine taşındı.

Türk çift dünya manşetlerinden inmiyor! Aşı haberini çay içerek kutlamışlar

ABD'nin en önde gelen gazetelerinden New York Times, çiftin haberini "Kovid-19'u çözmek için öne çıkan aşının arkasındaki karı-koca takımı" başlığını attı.

Haberde çiftin Türkiye'den Almanya'ya yerleşme ve buradaki çalışmalarından da bahsedildi.

Türeci ve Şahin ile yapılan bir röportaja da yer verilen haberde Şahin, geliştirmekte oldukları aşıyla ilgili, "Bu Kovid döneminin bitişinin başlangıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Aşı haberini çay içerek kutlamışlar

Öte yandan çift, pazar günü aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından kendilerine Türk çayı demleyerek bu haberi kutladıklarını anlattı.

Türeci-Şahin çiftini manşetine taşıyan bir diğer ABD'li yayın kuruluşu da CNN International oldu.

CNN International, haber için "Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Türk-Alman çift" başlığını kullandı.

Çiftin yaşam ve meslek hikayelerine yer verilen haberde, "Bilim dünyası için bu aşı muazzam bir adımken, Şahin ve Türeci tıbbi başarılar dünyasının emektarları olacak." ifadelerine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Uğur Şahin - Özlem Türeci kimdir? Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci nereli? İşte hayatı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Göçmen çiftin büyük başarısı
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 11 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 989 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 693 kişiye hastalık tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 95 oldu, son 24 saatte 2 bin 112 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 344 bin 613'e yükseldi. Bakan Koca kritik rakamları paylaşırken vatandaşlara çağrıda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye tarihinde ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası!

Türkiye tarihinde ilk! İstismarcı öğretmene 621 yıl hapis cezası!

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 11 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu - 11 Kasım Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet