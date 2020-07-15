Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı

TSK ile Rus askeri polisi, İdlib’de ateşkesin korunması ve Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolunun güvenliğinin sağlanması amacıyla dün 21. devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Devriyenin, Ariha kasabasından geçişi sırasında Rus askeri aracına, bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, devriye güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Türkiye ve Rusya Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Rusya’nın açıklamasındaysa, üç Rus askerinin hafif yaralandığı belirtildi. Rus uçakları saldırı sonrası Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Cebel el Ekrad bölgesinde muhalif grupların üslenme noktalarını havadan ve karadan bombaladı.