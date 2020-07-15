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15.07.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN-SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı

İdlib’de M4 otoyolunda gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesine, teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç Rus askeri yaralanırken, Milli Savunma Bakanlığı, can kaybı olmadığını bildirdi.

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı
NAMIK DURUKAN-SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

TSK ile Rus askeri polisi, İdlib’de ateşkesin korunması ve Lazkiye’yi Halep’e bağlayan M4 otoyolunun güvenliğinin sağlanması amacıyla dün 21. devriye faaliyetini gerçekleştirdi. Devriyenin, Ariha kasabasından geçişi sırasında Rus askeri aracına, bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, devriye güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiğini, saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında, “Türkiye ve Rusya Mutabakatı çerçevesinde icra edilen Birleşik Devriye Faaliyetlerine gerekli tüm tedbirler alınarak kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Türk-Rus devriyesine bombalı saldırı

Rusya’nın açıklamasındaysa, üç Rus askerinin hafif yaralandığı belirtildi. Rus uçakları saldırı sonrası Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki Cebel el Ekrad bölgesinde muhalif grupların üslenme noktalarını havadan ve karadan bombaladı.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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