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12.04.2020 - 01:24 | | AA

Türkiye, Çin'den 'Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı'na izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin'in yenitip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunduğu haberleri üzerine gerekli girişimlerin yapıldığını ve izahat istendiğini bildirdi.

Türkiye, Çin'den 'Ermenistan'a gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfı'na izahat istedi

 

Sözcü Aksoy, Çin'in, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Ermenistan'a gönderdiği yardım paketlerinde Ağrı Dağı'na atıfta bulunulması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Söz konusu haberler üzerine dün Dışişleri Bakanlığı tarafından, Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li ve Pekin'de Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulduğunu ve izahat istendiğini belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçi Deng, Ermenistan'a gönderdikleri yardımların, bir yerel yönetim tarafından hazırlandığını ve bir özel şirket tarafından Erivan'a ulaştırıldığını, söz konusu yerel yönetim tarafından paketlerin üzerine sadece Çince ifadeler yazıldığını ve bunlarda Ağrı Dağı'ndan bahsedilmediğini, Ağrı Dağı'na atıf yapan İngilizce ifadelerin ise sonradan eklendiğinin anlaşıldığını bildirmiştir."

Türkiye, Çinden Ermenistana gönderdiği kolilerdeki Ağrı Dağı atfına izahat istedi

Aksoy, Deng'in, halihazırda durumun araştırılmakta olduğunu ve sonuçla ilgili Türk tarafına bilgi verileceğini söylediğini aktararak "(Büyükelçi Deng) Bu vesileyle Çin'in Türkiye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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