MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ‘Türkiye, D. Akdeniz’de çıkarlarını koruyacak’
ABONE OL
12.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Türkiye, D. Akdeniz’de çıkarlarını koruyacak’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamaların “uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddiaları”na dayandığını belirterek, Türkiye için hiçbir hükmü ve değeri olmadığını bildirdi.

‘Türkiye, D. Akdeniz’de çıkarlarını koruyacak’

Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklama hakkında yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Oruç Reis gemisinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığında yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayımlandığını belirten Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklamalar, Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur. Türkiye, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan, bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir.” 

Çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdiKarabük'te çalıntı araçla gezerken jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2’si kadın 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Son dakika: Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika: Deprem mi oldu? Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet