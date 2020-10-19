Türkiye, Gine'de seçimlerin sükunetle yapılmasından memnun

Bakanlık, Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.