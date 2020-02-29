Türkiye ile Rusya’dan karşılıklı açıklamalar

Bakanlık, “Türkiye, Türk askerlerin İdlib’deki varlığıyla ilgili Moskova’yı bilgilendirmedi. Türkiye’den verilen bilgilere göre Türk askerleri o bölgede olmamalıydı. Rus savaş uçakları Türk birliklerin bulunduğu yere hava saldırısı düzenlemedi. İdlib’e düzenlenen hava saldırısında Suriyeli militanların arasındaki Türk askerleri vuruldu. Rusya, Türk kayıpları öğrendikten sonra Suriye hükümetinin ateşkes uygulaması için her şeyi yaptı” açıklaması yaptı. Rusya daha önce yine İdlib’de 5 askerin şehit edildiği saldırıda da ‘bilgilendirilmediğini’ iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Savunma Bakanlığı’nın açıklamasını destekledi. Türk askerlerin hiçbirinin, gözlem noktalarında hayatını kaybetmediğini söyleyen Peskov “Bu noktalardaki askerler ne yaralandı ne de bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Türk askerlerinin hayatını kaybettiği trajik olaylar, terör gruplarının saldırı düzenlediği yerlerde gerçekleşti. Çok sayıdaki talebimize rağmen Türk tarafı, orada Türk askerlerinin bulunduğunu bize bildirmedi” diye konuştu.

Akar’dan yanıt

Bu iddialara yanıt Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan geldi. Hatay’da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri’nde konuşarak saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Akar, “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, Moskova’daki basın toplantısında, “Türk askerinin bulundukları yerler ve koordinatların iletilmesiyle ilgili anlaşmalar uygulansaydı bu tür trajediler önlenebilirdi” ifadelerini kulandı.

Kritik görüşme 5 ya da 6 Mart

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basın organı Sputnik’e yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 veya 6 Mart’ta Moskova’da bir araya gelme olasılığı olduğunu söyledi. Peskov, “Şu anda, iki liderin bugünkü telefon görüşmesinin sonuçları bağlamında, 5 veya 6 Mart’ta yani önümüzdeki hafta en üst düzeyde görüşme olasılığına ilişkin çalışma yürütülüyor” ifadelerini kullandı. - ANKARA Milliyet