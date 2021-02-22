Türkiye Kongo'da BM konvoyuna yönelik saldırıyı şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Goma şehrinde BM’ye ait bir konvoya düzenlenen saldırıda, İtalya’nın Kinşasa Büyükelçisi Luca Attanasio ile yakın koruması ve bir şoförün hayatını kaybettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Dost İtalya halkının ve hükümetinin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde WFP konvoyuna saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü hayatını kaybetmişti.

BM'DEN KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NE, DÜNYA GIDA PROGRAMI KONVOYUNA SALDIRIYI "HIZLICA SORUŞTURMA" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Dünya Gıda Programı (WFP) konvoyuna düzenlenen saldırıyı güçlü bir şekilde kınayarak, ülkedeki yetkililere saldırıya ilişkin hızlı bir soruşturma başlatması çağrısında bulundu.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, aralarında İtalya Büyükelçisi Luca Attanasio'nun da bulunduğu konvoyda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne WFP konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin hızlı soruşturma başlatması çağrısı yapan Guterres, saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ'NDE WFP KONVOYUNA SALDIRI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Goma ve Bukavu kentleri arasındaki yolda, sabah yerel saatle 10.00 sularında, BM Dünya Gıda Programına ait bir konvoya yönelik hafif silahlar kullanan bir grup terörist tarafından saldırı gerçekleştirilmişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri Kongo Demokratik Cumhuriyeti nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve WFP şoförü olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmişti.