MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğine kutlama
ABONE OL
28.03.2020 - 20:32 | | AA

Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğine kutlama

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak NATO'ya katılımını tebrik etti.

Türkiye'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğine kutlama

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak Kuzey Atlantik İttifakına katılımından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğinin Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın sağlanması bakımından önemli bir adım teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu üyelik aynı zamanda NATO'nun evrensel değerlerin savunulması bağlamındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin ittifak bağıyla yeni bir boyut kazanacağına olan inancımız tamdır."

Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım süreci

Kuzey Makedonya ile NATO arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yazılı bir açıklamayla, Kuzey Makedonya'nın tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından ittifakın 30'uncu üyesi olduğunu duyurmuştu.

NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle, Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.

Antalya'da hareketli dakikalarAntalya'da 3 kişinin bulunduğu araç elektronik posta üzerinden gelen corona virüs taşıdıkları ihbarı üzerine kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu. 3 kişi, ateşlerinin yüksek çıkması üzerine araçtan indirilmeden hastaneye getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden skandal uygulama! Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Kamu, özel milyonlarca çalışana yeni mesai düzeni...

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Çocuklar virüsü daha çok bulaştırabilir

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 108'e yükseldi

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayısını açıkladı! Can kaybı 108'e yükseldi

Sıradaki Haber