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29.11.2020 - 18:31 | | DHA

Türkiye'den Nijerya'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Nijerya'da 40'tan fazla tarÄ±m iÅŸÃ§isinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.Â

Türkiye'den Nijerya'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Nijerya'nÄ±n Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasÄ±nda bulunan bir pirinÃ§ tarlasÄ±na Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan 28 KasÄ±m 2020 tarihinde dÃ¼zenlenen hunhar saldÄ±rÄ±da 40'tan fazla tarÄ±m iÅŸÃ§isinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n bulunduÄŸu bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.Â Bu menfur terÃ¶r eylemini kÄ±nÄ±yoruz. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeÅŸ Nijerya halkÄ± ve HÃ¼kÃ¼metine iÃ§ten taziyelerimizi sunuyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diliyoruz." denildi.Â 

Ä°stiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezasÄ± uyguladÄ±.Haftasonu uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamanÄ±n sona ermesiyle Ä°stiklal Caddesi'nde yoÄŸunluk oluÅŸtu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ä°stiklal Caddesi'nde maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezasÄ± uyguladÄ±. Koronavirüs vakalarÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸa raÄŸmen havanÄ±n da güzel olmasÄ± nedeniyle Taksim MeydanÄ± ve Ä°stiklal Caddesi'nde yoÄŸunluk oldu.
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