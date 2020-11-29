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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Nijerya'nÄ±n Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasÄ±nda bulunan bir pirinÃ§ tarlasÄ±na Boko Haram terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan 28 KasÄ±m 2020 tarihinde dÃ¼zenlenen hunhar saldÄ±rÄ±da 40'tan fazla tarÄ±m iÅŸÃ§isinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve aÄŸÄ±r yaralÄ±larÄ±n bulunduÄŸu bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.Â Bu menfur terÃ¶r eylemini kÄ±nÄ±yoruz. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeÅŸ Nijerya halkÄ± ve HÃ¼kÃ¼metine iÃ§ten taziyelerimizi sunuyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diliyoruz." denildi.Â