Türkiye'den Ukrayna'yaki yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dilendi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi ölmüş, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırılmıştı.