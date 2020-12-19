Tutuklanan modele ‘çorap’lı destek

“Beyaz Rusya” olarak da bilinen Doğu Avrupa ülkesi Belarus’u 26 yıldır yöneten Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz ağustos ayında yapılan seçimi de yüzde 80 oy alarak kazandı! Ancak seçime sahtekârlık karıştığını ve Lukaşenko’nun “hileli” bir şekilde başkanlığı kazandığını savunan muhalifler, protesto eylemleri düzenledi. Belarus’un başkenti Minsk’te geçen ay yapılan Lukaşenko’yu protesto eylemine katılanlar arasında külotlu çorap mankeni Olga Khizinkova da vardı. Olga Khizinkova da bu eylem nedeniyle “gösteri düzenleme yasası”nı çiğnediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.



‘Olga’yı serbest bırakın’



Olga Khizinkova’nın geçen hafta serbest bırakılması gerekiyordu. Ancak tutukluluk süresi uzatıldı. Bunun üzerine Belaruslu çok sayıda kadın, mankenin serbest bırakılması için “online eylem” başlattı. Kadınlar bu günlerde külotlu çoraplar giyerek çektirdikleri fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Çoraplı bacakların yanında Olga’nın çorap reklamı için çekilen görüntüleri de yer alıyor. Belaruslu kadınlar, sosyal medya kullanıcılarına “Olga’nın başına ne geldiğini biliyor musunuz?” diyerek farkındalık yaratıyor. Khizinkova’nın yer aldığı çorap reklamında ise şimdi başka bir model boy gösteriyor.