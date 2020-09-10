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10.09.2020 - 10:59 | | milliyet.com.tr

Tuvalete giren gencin cinsel organını yılan soktu!

Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra cinsel organında büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise içerisinde bir yılan olduğunu gördü ve hayatının şokunu yaşadı.

Tuvalete giren gencin cinsel organını yılan soktu!

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti. 18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı. Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.

"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"

Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm. Yılan çok büyük değildi ama canımı çok acıttı. Umarım en kısa zamanda sağlığıma kavuşabilirim." ifadelerini kullandı. 

Siraphop'un annesi Sutapath ise, "Gerçekten çok korktum, yılan eve nasıl girdi hiç bilmiyorum" diye konuştu.   

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