Twitter askıya aldığı Hint çiftçilere ait hesapları tekrar açtı

BBC'nin haberinde, sosyal paylaşım ağı Twitter'ın, Hint hükümetinin, kamu güvenliği için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine protestocu çiftçilerle ilgili hesapları askıya aldığı anımsatıldı.

Çiftçilerin liderlerine, aktivistlere ve haber dergilerine ait söz konusu hesaplar yeniden kullanıma açıldı.

Hint basınındaki haberlere göre Twitter, 30 Ocak'ta tartışmaya neden olan hashtag kullanıldığı ve yalan, tehditkar, provokatif paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle 100 hesabı ve 150 paylaşımı engellemişti.

Twitter'a girmeye çalışan kullanıcılar, "Hesabınız yasal talep doğrultusunda askıya alındı." notuyla karşılaşmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırdı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıdı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.