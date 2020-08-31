31.08.2020 - 12:07 | | AA
Uçurtma iplerine takılan çocuk 30 metre havalandı
Tayvan’da haftasonu gerçekleştirilen festivalde, dev uçurtmaya tutunan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın etkisiyle aniden uçurtmayla birlikte havalandı. Havada 30 metre yükseklikte uçurtmayla birlikte savrulan küçük kızın o anları kameraya yansıdı.
Tayvan’da haftasonu gerçekleştirilen festivalde korku dolu anlar yaşandı. Ülkenin Hsinchu kentinde Nanliao Limanı'nda düzenlenen uçurtma festivalinde dev bir uçurtmayı tutan 3 yaşındaki küçük kız, rüzgarın aniden esmesiyle uçurtmayla birlikte havalandı.
30 metre yükseklikte ölümle burun buruna gelen küçük kıza festivale katılan yarışmacılar kurardı. Küçük kızın ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.
En kritik noktada 3 ay önce açıldı!Dürnyayı etkisi altına alancorona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgınla mücadelede önemli rol oynuyor. Açıldığından bu yana günde yaklaşık 1500 hastanın başvurduğu hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.