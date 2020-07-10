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10.07.2020 - 07:00 |

Uçurtmayı vurmasınlar!

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye sınırındaki Tıh kampına yerleşen sivillerin çocukları için uçurtma etkinliği düzenlendi.

Uçurtmayı vurmasınlar!

Kamp yetkililerince düzenlenen etkinlikte çocuklar savaşın getirdiği psikolojiden biraz olsu uzaklaştı, çocukluklarını hatırladı. Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Valit Rahmun kamptaki arkadaşlarıyla uzun zamandır çektikleri acıları bir süreliğine de olsa unuttuklarını söyledi. Savaşın biran önce sonlanmasını diyelen Rahmun, “Suriye’deki çocuklara yardım edilmesi” çağrısında da bulundu. 

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