Uganda'da tekne alabora oldu: 26 ölü

Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.
Teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar nedeniyle alabora olduğunu belirtti.
Yağmur bombası İstanbul'un su sorununu çözebilir mi?İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi düştü. Barajlarda suların çekilmesiyle birlikte İstanbul’da yağmur bombası uygulaması tekrar gündeme geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Profesörü Orhan Şen, “Yağmur bombası atıldığında yüzde 30 yağış artırım yapabilirsiniz ve bu çok büyük bir miktar” dedi.