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25.12.2020 - 21:20 | | DHA

Uganda'da tekne alabora oldu: 26 ölü

Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde bir teknenin alabora olması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Uganda'da tekne alabora oldu: 26 ölü

Uganda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasında bulunan Albert Gölünde 50 kişiyi taşıyan tekne alabora oldu.

Teknenin alabora olması sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin kurtarıldığı 3 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Uganda yönetimi, teknenin yeterince sağlam olmadığı ve rüzgar nedeniyle alabora olduğunu belirtti.

 

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