MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ukrayna, kara sınır kapılarının çoğunu kapatıyor
ABONE OL
12.03.2020 - 16:25 | | DHA

Ukrayna, kara sınır kapılarının çoğunu kapatıyor

Ukrayna’da corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler bugünden itibaren ülke genelinde uygulanmaya başlandı. Ülkenin kara sınır kapılarının çoğunun yolcu ve araç trafiğine kapatılması kararlaştırıldı.

Ukrayna, kara sınır kapılarının çoğunu kapatıyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, şu ana kadar tek bir corona virüs vakasının görüldüğü ülkenin 219 kara sınır kapısından 170’inin 3 hafta süreliğine kapatılacağını açıkladı. 49 sınır kapısının ise hizmet vermeye devam edeceğini belirten Başbakan Şmigal, "Diğer sınır kapıları yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak. Sonraki etaplarda önlemleri sıkılaştırma ihtimalini gözden geçiriyoruz” dedi.

Ülkesinin corona virüs önlemleri konusunda birçok ülkeden daha hızlı ve kararlı adımlar attığını belirten Başbakan Şmigal, “Halkın bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Geç davranan ülkelerin aksine, olumsuz sonuçları en aza indirmek istiyoruz” diye konuştu.

OKULLAR 3 HAFTA TATİL EDİLDİ

Ukrayna’da 3 Nisan’a kadar tüm eğitim kurumları tatil edilirken, 200’den fazla kişinin yer alacağı toplu etkinliklerin düzenlenmesi yasaklandı. Ülke genelinde sinema salonları, eğlence merkezleri ve AVM’lerin eğlence bölümleri de geçici olarak kapalı olacak.

Ukrayna’da corona virüs önlemleri ülke içinde ve yurt dışına seyahat kısıtlamasını içermiyor. İtalya ile uçak seferleri durdurulurken, ülkede henüz hava yolu ulaşımıyla ilgili başka bir sınırlamaya gidilmiyor.

İstanbul'da marketlerde yoğunlukİstanbul'da marketlerdeki yoğunlukla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen 2 kişi adliyede!

Hırsızlık şüphelisini öldürdüğü iddia edilen 2 kişi adliyede!

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! 800 lira oldu...

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Bahar yüzünü gösterdi! İşte son durum

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Ünlüler koronayla böyle savaşıyor

Sıradaki Haber