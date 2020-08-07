Ukrayna lideri Zelenski çatışma bölgesinde

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 gün boyunca cephe hattında 100 kilometreden fazla yol kat eden Zelenskiy, bir süre önce başlayan ateşkes sürecini denetledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı da olan Zelenskiy’nin askerlerle birlikte yemek yediği ve yaşam koşulları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

“HER ŞEY KONTROL ALTINDA”

Ukrayna medyasına açıklamalarda bulunan Zelenskiy, “Bizim tarafımızdan ateşkese gerçekten uyuluyor, her şey kontrol altında” dedi. Ukrayna’nın doğusunda 27 Temmuz’dan itibaren Ukrayna birlikleri ile Rusya yanlısı güçler arasında ateşkes uygulanmaya başlandı. Ukrayna’da 2014 yılında yapılan Batı yanlısı ihtilalin ardından ülkenin doğusunda Rus nüfusunun yoğun olduğu Donbas bölgesinde Rusya yanlıları tek taraflı bağımsızlık ilan etmiş ve yönetime karşı mücadele başlatmıştı.