Ukrayna ve Rusya arasında casus krizi! Suçüstü yakalandı

SBU'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın liman ve tersane kentlerinden Nikolayev'de yaşayan bir kişi, Ukrayna gemicilik sektörüyle ilgili bilgileri Rus istihbarat servislerine iletmeye çalışırken yakalandı. Rus istihbaratı ile bir süreden beri iletişim halinde olduğu tespit edilen kişinin, gemi yapımı ile ilgili devlet sırrı niteliğindeki bilgileri Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkililerine iletmeye çalışırken suç üstü yakalandığı ifade edildi. Ukraynalı yetkililer, söz konusu kişinin vatana ihanet suçundan yargılanacağını açıklandı.