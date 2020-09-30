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30.09.2020 - 17:44 | | milliyet.com.tr

Ukrayna'da ABD büyükelçilik çalışanı öldürüldü

Başkent Kiev'de saldırıya uğrayan kadın çalışanın yaşamını yitirdiği açıklandı, polis bir erkek şüpheliyi arıyor.

Ukrayna'da ABD büyükelçilik çalışanı öldürüldü

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevli bir kadın çalışan Çarşamba günü öldürüldü.

Ukrayna polisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını duyurdu. Polis, kadının üzerinde ABD Büyükelçiliği'nde çalıştığına dair bir kart bulunduğunu bildiriyor.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği henüz bir açıklama yapmış değil. Polis, bir erkek şüpheliyi arıyor.

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ediyorAzerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.
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