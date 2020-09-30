Ukrayna'da ABD büyükelçilik çalışanı öldürüldü

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevli bir kadın çalışan Çarşamba günü öldürüldü.

Ukrayna polisi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan kadının hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını duyurdu. Polis, kadının üzerinde ABD Büyükelçiliği'nde çalıştığına dair bir kart bulunduğunu bildiriyor.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği henüz bir açıklama yapmış değil. Polis, bir erkek şüpheliyi arıyor.