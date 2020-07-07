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07.07.2020 - 10:28 | | İHA

Ülke şokta... Sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan’ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan sel ve su baskınları sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ülke şokta... Sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan’da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarın çatıları uçurması ve elektrik çarpması sonucu en az 9 kişinin öldüğü ifade edildi. Kurtarma ekipleri ölenler arasında bir çocuk ve kadın bulunduğunu aktardı. Pakistan’ın Karaçi şehrinin Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Fuhuşun şifresi ortaya çıktı! "Salçalı makarna"Adana’da, polis operasyonuyla çökertilen fuhuş şebekesi ile ayrıntılar ortaya çıktı. Fuhuş yapmak isteyen kişilerin, teknik takibe yakalanmamak için ‘makarna istiyorum’ şeklinde şifreli konuştukları belirtildi.
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