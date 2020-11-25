Ülkede flaş karar! Koronavirüs virüs testi çıkanlara 645 dolar verilecek
Son dakika haberine göre; Koronavirüs testi pozitif çıkanlar 14 gün karantinada kalmak zorunda. Bu süreçte işinden olma ihtimali insanları hastalık kadar korkutuyor. Hong Kong'ta maliye olarak zorda kalmaktan korkanlar koronavirüs testi yaptırmaktan da korkuyor. Hong Kong yönetimi bu durumun önüne geçmek için pozitif kişilere para verileceğini duyurdu.
Hong Konglular karantinanın mali sonuçlarından korkup test yaptırmayınca yetkiler harekete geçti. Hong Kong'ta koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere 645 dolar verilecek. Haberi duyuran Hong Kong Sağlık Bakanı oldu.
Sophia Chan, Karantinanın sonuçlarından çekinen kişilerin test yaptırmaya teşvik etmek için böyle bir uygulma başlatıldığını kaydetti. Chan, 'Umarım insanlar gelir kaybı korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınmazlar' ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Chan uygulamanın tek seferlik olduğunun da altını çizdi. Hükümetin yeni uygulaması insanların kasıtlı olarak kendilerine enfekte etmekte iddiasıyla ve verilecek paranın gelir kaybını karşılamadığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu.
Yeni vakaların tespit edilmesiyle Hong Kong'ta kısıtlamalar da yeniden başladı. Hong Kong Sağlık Bakanı gece kulübü ve eğlence mekanlarının bu yıl 3. kez kapatılacağını duyurdu. Bakan Chan, Hong Kong'ta eğlence mekanlarının 3 Aralık'a kadar kapatılacağını açıkladı.