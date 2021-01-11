MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Ülkede kar fırtınası felaketi! 38 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL
11.01.2021 - 18:37 | | AA

Ülkede kar fırtınası felaketi! 38 kişi hayatını kaybetti

Japonya genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

Japon NHK Kanalı'nın haberine göre, Japonya’yı etkisi altını alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Niigata, Toyama, Ishikawa, Fukui ve Gifu kentlerinde 8 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Böylelikle ülkede 15 Aralık'tan bu yana kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 38'e yükseldi. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hatlarda uçuşlar askıya alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), son 24 saatte ülkenin bazı bölgelerinde, kar kalınlığının 1 metreyi aştığını belirterek, vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı. JMA'ya göre, Şubat 1986'dan bu zamana kadar Toyama şehrinde kar kalınlığı ilk kez 120 santimetreye ulaştı.

İkinci kattan düşüp yaralandıAydın'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkutan heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Korkutan heyelan! Karayolu ulaşıma kapandı

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Milyonları ilgilendiriyor! Süre uzatıldı ama...

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar

Şimdi de 20 Ocak alarmı! Çağrı yaptılar
Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü

Aydın'da feci olay! Çamaşırlığın ipi kopunca aşağı düştü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet