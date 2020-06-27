27.06.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
‘Ülkenin çıkarları evlilikten önce gelir’
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, uzatmalı nişanlısı film yönetmeni Martin Bo Tengberg ile 18 Temmuz’da yapmayı planladığı düğününü ikinci kez erteledi.
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag
Frederiksen, kişisel facebook hesabında nişanlısıyla çekilmiş fotoğrafına “Bu fantastik adamla evlenmekten o kadar mutlu olacaktım ki... Fakat, açıkça kolay olmayacağa benziyor. Düğünümüzü planladığımız cumartesi günü, Brüksel’de AB Zirvesi’nde işimi yapmam ve Danimarka’nın çıkarlarını korumam gerekiyor. Bu nedenle planımızı bir kez daha değiştirmek durumunda kaldık” yazarak düğününü ertelediğini duyurdu. İki çocuk annesi olan, ikinci kez dünya evine girecek Danimarka Başbakanı Frederiksen, geçen yıl seçimleri kazanıp göreve başladığı için düğünü ertelemek zorunda kalmış, geçen nisan ayında da parlamentoda Kovid-19 önlemlerine ilişkin yaptığı konuşmada, “kendi düğününü ertelemek zorunda kalabileceğini” söylemişti.
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