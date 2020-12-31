Ülkeye ayak basar basmaz saldırı

Meydana gelen ilk patlama, hükümet yetkilileri uçaktan inerken oldu. Kabine üyelerinin saldırıdan yara almadan kurtulduğu ve Aden’deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na götürüldüğü açıklandı. Yemen İçişleri Bakanlığı, 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Yemen’deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi de patlamalarda 1 üyesinin öldüğünü, 3’ünün yaralandığını ve 2’sinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümet üyelerinin durumunun iyi olduğunu belirterek, “Aden Havalimanı’nı hedef alan korkakça terör eylemi Yemen’e ve halkına karşı yürütülen savaşın bir parçasıdır” ifadesini kullandı. Abdulmelik, saldırının, Husilerin darbesini sonlandırana kadar ve istikrar yeniden sağlanıncaya kadar görevlerini yerine getirme kararlılıklarını artırdığını belirtti.

Husiler üstlenmedi

Husiler ise saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini açıkladı. Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, söz konusu saldırının paralı askerler (hükümet birlikleri ile BirleşikArap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri) arasında devam eden çatışmaların ardından görülen bir hesaplaşma olduğunu savundu. Yemen’in uluslararası alanda tanınan hükümetinin geçici merkezi Aden’de bulunuyor. Yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’ye bağlı güçler ile ayrılıkçı Güney Geçici Konseyi arasındaki anlaşmazlıkları giderme çabasıyla kurulmuştu. Husiler ise ülkenin kuzeyi ve başkent Sana’daki kontrollerini sürdürüyor.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Aden’deki hükümet binasını hedef almaya çalışan İran destekli Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Dışişleri’nden kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı’na inişinden sonra gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta görevine başlayan Başbakan Muin Abdülmelik başkanlığındaki yeni Yemen hükümeti üyelerini taşıyan uçağın Aden Havalimanına inişinden sonra gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, kardeş Yemen halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da patlamalarda hayatını kaybedenler için Yemen halkına taziyelerini iletti.