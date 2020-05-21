UMH gözünü Tarhuna’ya çevirdi

Hafter’in Trablus’a yönelik saldırılarında harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Tarhuna hattında Hafter milislerine karşı operasyonlarını sıklaştıran Libya ordusu, topçu birlikleri ve SİHA atışlarıyla, önceki geceden itibaren üçü Tarhuna’da, ikisi Sirte’de, biri de Trablus’un güneyinde olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Hafter milislerine temin ettiği altı adet Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha etti. Böylece UMH, şimdiye kadar Hafter’e ait 11 adet Pantsir’i etkisiz hale getirmiş oldu. Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Tarhuna kentindeki Hafter milislerine düzenlenen beş hava harekâtında ise, BAE yapımı Nimr tipi zırhlı personel taşıyıcı, bir adet obüs ve silahlı üç aracın imha edildiğini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, Trablus’un güneyindeki Esabia kentinde Hafter milisleri ile şiddetli çatışmaların yaşandığını ve iki askerin yaralandığını açıkladı. Meci, Esabia’da denetimin sağlanmasıyla Tarhuna’ya yönelik ablukanın artacağını söyledi. Trablus’un güneyinde yer alan Esabia, stratejik Tarhuna şehri güzergâhında yer alması nedeniyle büyük önem taşıyor.

UMH’nin bölgedeki askeri başarılarının ardından Trablus’un güneybatısındaki bazı kent ve beldeler, UMH’nin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yaptı. Trablus’un 45 km. güneyindeki Esabia kenti, Hafter milislerinin kentten ayrılmasıyla Libya hükümetine katılma kararı aldı. Trablus’un güneybatısında yer alan Mizde kenti Meclisi de Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu’na destek verdiğini açıkladı.

Ateşkes çağrısı

Öte yandan UMH’nin ilerleyişini hızlandırmasıyla, Hafter’i destekleyen BAE, Mısır ve Rusya da ateşkes çağrısında bulundu. Hafter’in sözcüsü Ahmed el-Mismari de, ramazan ayının son günlerinde, “başkent halkının adetlerine uygun bir bayram geçirmesi” gerekçesiyle, “Trablus’un güneyindeki cephelerden gece yarısı itibarıyla 2-3 kilometre çekilmeye başladıklarını” açıkadı. Mismari’nin bu açıklamasıyla eş zamanlı, Hafter milisleri, başkentteki Mitiga Havalimanı çevresindeki Suk Cuma mahallesini grad füzeleriyle vurdu.