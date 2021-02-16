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16.02.2021 - 07:00 |

‘Umut’ Mars’tan fotoğraf yolladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzay aracı Hope’un (Umut) çektiği Mars fotoğrafı Dünya’ya ulaştı.

‘Umut’ Mars’tan fotoğraf yolladı

Hope’un çektiği ilk fotoğraf, Mars’a 24 bin 700 km uzaklıkta kaydedildi. Uzay aracının, geçen Salı günü Kızıl Gezegen’in yörüngesine girmesiyle, BAE, Dünya’nın komşusunda bilimsel araştırmalara başlayan ilk Arap ülkesi olmuştu. Geçen yıl Temmuz ayında Japonya’dan fırlatılan Hope, Çin ve ABD’nin uzay araçlarının aksine Mars’a inmeyecek. Mars’ın atmosferini inceleyecek, hava olaylarını ve iklimini araştıracak.

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