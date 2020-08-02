Ünlü aktör hakkında tecavüz soruşturması

Paris savcılığı, aktörün reddettiği ve daha önce takipsizlik kararı alınan suçlamayla ilgili sorgu hakiminin inceleme başlatması için talimat verdi. 20’li yaşlarındaki bir kadın sinema sanatçısı, daha önceki takipsizlik kararının ardından 2019’da yine şikayette bulunmuştu. Kadın sanatçı, Depardieu’nun kendisine 2018 yılında evinde tecavüz ettiğini öne sürmüştü.