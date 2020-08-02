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02.08.2020 - 07:00 |

Ünlü aktör hakkında tecavüz soruşturması

Fransa’da ünlü aktör Gerard Depardieu (71) hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Ünlü aktör hakkında tecavüz soruşturması

Paris savcılığı, aktörün reddettiği ve daha önce takipsizlik kararı alınan suçlamayla ilgili sorgu hakiminin inceleme başlatması için talimat verdi. 20’li yaşlarındaki bir kadın sinema sanatçısı, daha önceki takipsizlik kararının ardından 2019’da yine şikayette bulunmuştu. Kadın sanatçı, Depardieu’nun kendisine 2018 yılında evinde tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğuKurban Bayramında İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanında, adeta iğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğunluk oluştu. Dikkat çeken yoğunlukta bazı vatandaşların maske takmadıkları, takanların da çenesinin altında takmaları dikkat çekti.
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