21.12.2020 - 18:05 | | DHA
Ünlü isimden flaş aşı açıklaması! Altıncısını açıklamadı
Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivalinde Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021'nin ilk çeyreğinde 6 koronavirüs (Covid-19) aşısının onaylanmış ve hazır olabileceğini ifade etti.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) tüm hızıyla etkisini göstermeye devam ediyor. Microsoft şirketinin kurucularından Bill Gates koronavirüs için geliştirilen aşılara Singapur'da sanal olarak katıldığı Singapur FinTech Festivalinde konuştu.
Bill Gates yaptığı açıklamada, "İlk çeyrekte onaylanmış yaklaşık altı aşı olmasını bekliyorum" dedi.
Gates, seçici olarak onaylanmış Pfizer-BioNTech aşısına ek olarak, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Novavax adaylarına da büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda onay verileceğini söyledi.
Gates, altıncı aşının ismini paylaşmadı.
Türkiye için flaş koronavirüs mutasyon açıklamasıSağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Türkiye’de zaten virüsün mutasyon geçirip geçirmediği, Wuhan’daki virüs ile her iki virüsün aynı olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığımızın bir çalışması halihazırda devam ediyor” dedi.