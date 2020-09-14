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14.09.2020 - 22:35 | | AA

Ünlü stiliste şok! Bir anda kamyonetine saldırıp...

İspanya'nın ünlü moda tasarımcısı Agatha Ruiz de la Prada'nın birkaç gün önce Madrid'deki defilede sergilediği 2021 ilkbahar-yaz dönemine ait yeni koleksiyonundaki kadın kıyafetleri çalındı.

Ünlü stiliste şok! Bir anda kamyonetine saldırıp...

De la Prada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta düzenlenen Madrid'deki Moda Fuarı'nda sergilenen yeni koleksiyonunu butiğine taşıyan kamyonete sabah saatlerinde bir saldırı yapıldığını ve kıyafetlerin çalındığını duyurdu.

İnstagram hesabından "Yardım" başlığı altında bir paylaşım yapan ünlü İspanyol kadın stilist, "Çaresizim. Eğer birileri bu kıyafetleri size satmaya çalışırsa lütfen markamızla iletişime geçin. Bu gönderiyi paylaşın ve kıyafetlerimizi kurtarmamıza yardımcı olun." çağrısında bulundu.

İspanya'da moda sektörünün diğer ünlü isimleri de Agatha Ruiz de la Prada'ya destek veren paylaşımlar yaptı.

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