Ünlü yazar Luis Sepulveda corona virüsten hayatını kaybetti

Ünlü yazar Luis Sepulveda, corona virüs nedeniyle İspanya'da 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Sepulveda’nın en bilinen romanların başında Aşk Romanları Okuyan İhtiyar adlı kitabı geliyor.

Yazar Sepulveda’nın Türkçe yayımlanan diğer kitapları arasında Martıya Uçmayı Öğreten Kedi, Mutluluğa Dair bir Düşünce ve Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü var.

Mizah ve Güney Amerika’da hayatla ilgili tasvirleriyle ilgi çeken yazarın kitapları 50 farklı dile çevrildi.

Sepulveda yazmakla ilgili görüşlerini "Yazıyorum çünkü kelimelerin militan gücüne inanıyorum" sözleriyle ifade etmişti.

Şilili yazar, 4 Ekim 1949’da Santiago’nun kuzeyinde Ovalle’de doğdu.

Çok genç yaşından beri siyasetin içinde olan Spulveda Komünist Parti’nin Gençlik Kolları’na daha sonra Sosyalistler’e girdi.

Sepulveda, 1973 yılında Augusto Pinochet askeri rejiminde ihanet suçundan tutuklanıp iki buçuk yıl hapis yattı.

Uluslararası Af Örgütü’nün devreye girmesiyle serbest kalan Şilili yazar, bir yıl saklandıktan sonra yeniden yakalandı ve 1977’de sürgüne gönderildi.

O tarihten sonra bir daha Şili’ye dönmeyen yazar, ülkesinin vatandaşlığını 2017’de geri alabilmişti.

Sepulveda, 25 Şubat’ta Portekiz’de katıldığı bir festival sonrası Covid-19 semptomları göstermeye başlamıştı.

Kaynak: BBC Türkçe