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27.01.2021 - 00:52 | | AA

Ürdün Kralı Abdullah, KİK Genel Sekreteri Hacraf'la "Filistin davasını" görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Körfez İşbirliğ Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ile Filistin davası başta olmak üzere Arap ülkeleri ve bölgedeki gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Ürdün Kralı Abdullah, KİK Genel Sekreteri Hacraf'la "Filistin davasını" görüştü

 

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Hacraf'ı başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda kabul etti. 

Kral Abdullah, Hacraf'ı kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Filistin davasının Arap Barış Girişimi ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. 

Zorluklar karşısında Arap ülkelerinin saflarını sıkılaştırması gerektiğine işaret eden Kral Abdullah, ortak Arap çalışmasını derinleştirmek için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu ifade etti. 

Ürdün Kralı, Körfez'deki Arap ülkeleri ile iş birliğini geliştirmeye ve özellikle gıda ile su güvenliği konularında sağlam bir stratejik ortaklığın temellerinin güçlendirilmesine önem verdiklerini kaydetti. 

Kral Abdullah ayrıca, 41. KİK Zirvesi'nde varılan uzlaşıdan duyduğu memnuniyetin altını çizdi. 

Öte yandan KİK Genel Sekreteri Hacraf da Ürdün'ün Arap dayanışması ve iş birliğinin güçlendirilmesindeki önemli rolünden övgüyle söz etti. 

Hacraf, KİK ülkelerinin liderlerinin Ürdün ile ortak çalışmaları geliştirmeye önem vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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