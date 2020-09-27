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27.09.2020 - 18:56 | | AA

Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 10 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshetti.

Ürdün Kralı Abdullah Temsilciler Meclisi'ni feshetti

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Anayasa'nın 32. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Temsilciler Meclisi'ni bugünden itibaren feshettiğini duyurdu.

Ürdün Anayasası'nın 74. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kral Abdullah'ın yayımladığı bu kararnamenin akabinde hükümetin bir hafta içinde görevi bırakması gerekiyor.

Kral Abdullah, 29 Temmuz'da, milletvekili genel seçimleri yapılması kararı almıştı. Bunun üzerine Bağımsız Seçim Komisyonu da genel seçimler için 10 Kasım tarihini belirlemişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Senato'yu feshetti

Ürdün'de 10 Kasım'da yapılacak genel seçimler öncesinde parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'nin ardından ikinci kanadı Senato'yu da fesheden Kral Abdullah, Senato'nun Faysal Akif Fayiz başkanlığında yeniden oluşturulduğunu duyurdu.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, yayımladığı kararnameyle Senato'yu bugünden itibaren feshetti.

Kral Abdullah akabinde ikinci bir kararname daha yayımlayarak, Faysal Akif Fayiz başkanlığında Senato'nun yeniden oluşturulduğunu ilan etti.

Ürdün Kralı bugün parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi'ni de feshetmişti.

Ürdün parlamentosu, Kral tarafından atanan isimlerden oluşan "Senato" ve seçimle iş başına gelen "Temsilciler Meclisi" olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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