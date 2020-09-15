Ürdün'de camiler ve okullar süreli şekilde yeniden kapanıyor

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Eğitim ve Öğretim Bakanı Teysir en-Nuaymi, Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile ve Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenledikleri ortak basın toplantısında hükümetin Kovid-19 tedbirleri kapsamında aldığı bir dizi kararı duyurdu.

Adayile, salgın vakalarındaki artışa binaen alınan, eğitim, toplu alanlar ve ibadet yerlerindeki uygulamaları kapsayan kararların, perşembe gününden itibaren iki hafta boyunca uygulanacağını belirtti.

Kararlar kapsamında askeri ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okullar başta olmak üzere özel ve hükümet okullarında yüz yüze eğitime ara verileceğini söyleyen Adayile, bu durumdan bazı sınıfların muaf olacağını aktardı.

Adayile, ayrıca karar kapsamında ülkenin tamamındaki tüm halk pazarlarının, kahvehanelerin ve lokantaların kapatılacağını dile getirdi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Nuaymi, birinci sınıf ve lise öğrencileri hariç eğitimin uzaktan devam edeceğini ifade etti.

Vakıflar Bakanı Halayile ise ülkedeki tüm camilerin yeniden ibadete kapatılacağını belirtti.

KOVİD-19 NEDENİYLE 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 214 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ



Sağlık Bakanı Cabir de ülkede 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 214 kişide virüs tespit edildiğini söyledi.

Son verilerle ülkede salgından vefat edenlerin sayısının 26'ya, vakaların sayısının ise 3 bin 528'e yükseldiğini belirten Cabir, tedavilerinin ardından 2 bin 255 kişinin sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında mart ayının ortalarında uzaktan eğitime geçilmesi kararı alınan Ürdün'de salgının ülkedeki yayılma durumu göz önüne alınarak okullarda eğitime eylülde başlanacağı duyurulmuştu.

Ülkede ayrıca Kovid-19'la mücadele kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camiler ve kiliseler haziran ayının ilk haftası ibadete açılmıştı.