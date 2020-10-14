‘Uyan, Nobel’i kazandın!’

Aktarılanlara göre, Nobel komitesi, ödülü kazandığını bildirmek için gece yarısı aradığı Milgrom’a bir türlü ulaşamadı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Milgrom’ın ödülü birlikte aldığı ve aynı zamanda aynı sokakta oturduğu arkadaşı Wilson da eşiyle birlikte haberi vermek için pijamalarla dışarı fırladı. Milgrom’ın evinin kapı zilindeki kameraya yansıyan görüntülerde Wilson, “Benim Bob. Nobel Ödülü kazandın!” dediği görülüyor. Milgrom’ın politik bir görüş için sürekli aradıklarını düşünerek telefonun fişini çekerek uyuduğu belirtildi.