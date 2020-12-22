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22.12.2020 - 07:00 |

Uygur bölgesinde doğal gaz rezervi

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu. “Global Times” gazetesinin haberine göre, Çin’in PetroChina şirketinin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyindeki ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi.

Uygur bölgesinde doğal gaz rezervi

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106.3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti. PetroChina, Ekim 2019’da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115.3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

Öte yandan Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde uygulanan kısıtlamalardan geri adım atmayacağının sinyalini verdi. Komünist Parti Sincan Halkla İlişkiler Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Şü Guişiang, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki güvenlik önlemlerinin gevşetilip gevşetilmeyeceğine ilişkin soruya “Şu anda kayıtsız kalamayız çünkü tehditler hala mevcut. 4 yıl boyunca terörizmden kurtulmuş olmak, hiçbir suretle tehlike veya tehdit olmadığı anlamına gelmez” yanıtını verdi.

Şü, “Komünist Partinin Sincan Uygur gibi çok etnikli sınır bölgelerinde istikrarı sağlamanın yöntemlerini araştırdığını belirterek “Sosyal yardımlaşma ile terörizmi ve aşırıcılığı yükselten zemin dahil kemikleşmiş meseleler hakkında daha çok düşünmemiz lazım” dedi.

 

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