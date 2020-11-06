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06.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Uzayda film çekme yarışı

ABD’li aktör Tom Cruise, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın “uzayda çekilecek ilk film” için anlaşma yaptığı açıklanmıştı.

Uzayda film çekme yarışı

Rusya da uzayda film çekmek için yarışa katıldı. Rus uzay ajansı Roscosmos, uzayda çekilecek filmde oynayacak kadın oyuncuyu bulmak için seçmelere başladı. Tom Cruise’un film için 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gideceği belirtilmişti. “The Challenge” adlı Rus filminin seçilecek oyuncusunun da aynı dönemde Soyuz kapsülüyle ISS’ye gideceği açıklandı. Roscosmos’un başkanı Dmitry Rogozin’in filmin yapımcısı olduğu belirtilirken, ABD’nin mi yoksa Rusya’nın mı uzayda çekilecek ilk filme imza atacağı merak konusu. Rus genel yapımcı Alexey Trotsyuk, “Sıfır yerçekiminin üstesinden gelebilecek dayanıklı bir kadın oyuncu arıyoruz. Stüdyomuz ilk kez bu kadar zorlu bir görevle karşılaştı, bu yüzden sadece bir aktris değil, gerçek bir süper kahraman bulmamız gerekiyor” dedi. 

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