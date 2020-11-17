Uzayda ‘özel sektör’ dönemi

Milyarder işadamı Elon Musk’ın kurduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, ABD’nin uzay ajansı NASA’nın “özel sektöre” ait bir uzay aracında bir mürettebatı yörüngeye göndermeye yönelik ilk tam kapsamlı görevi kapsamında önceki gün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) dört astronot gönderdi. SpaceX’in “Falcon 9” roketinin, “Crew Dragon” isimli kapsülü ile ABD’li astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japon uzay ajansının astronotu Soichi Noguchi’yi 6 aylık bir görev için ISS’ye gönderdiği bildirildi.

Yeni dönem

Roketin önceki gün Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden yerel saatle 19.27’de fırlatıldığı belirtilirken, NASA artık Dünya’ya yakın rutin çalışmalar için ticari şirketlerle işbirliği yapılan yeni bir döneme girildiğini duyurdu. SpaceX’in NASA için yaptığı bu ilk operasyonel uçuş sonrasında, artık ticari roketlerin astronotları devlet tarafından işletilen uzay araçları yerine ISS’ye götürmelerine izin verilecek.

Hızlı iletişim

Falcon 9’un şirketin NASA’ya verdiği ikinci roket olma özelliğini taşırken, SpaceX astronotların uzaya çıkma çalışmaları için NASA ile 3 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığı ifade edildi. Öte yandan, 27 saatlik yolculuğun ardından ISS’ye ulaşacak olan ekip görev süresi boyunca dört kez uzay yürüyüşü yapacak. Bunlardan birinde, İngiltere’nin platforma ilk kritik “endüstriyel katkısını” yerleştirecek. ColKa iletişim terminaliyle astronotlar, artık Dünya’daki bilim insanları ve aileleriyle, evlerdeki internet hızıyla iletişim kurabilecek.

Bu defa ‘oyuncak astronot’ Yoda oldu

SpaceX’in Crew Dragon ile yapılan yolculuklarında yer çekiminin ortadan kalktığını anlayabilmek için kapsüle oyuncak yerleştirme geleneği bu kez de devam etti. Önceki gün yapılan uzay yolculuğunda astronotlar yanlarına televizyon dizisi “The Mandalorian”da yer alan kurgusal bir karakter olan “bebek Yoda”nın oyuncağını aldı. Bebek Yoda, “Yıldız Savaşları” filmlerinden popüler bir karakter olan Yoda ile aynı uzaylı türünün bir üyesi. Öte yandan, Crew Dragon’un astronotsuz ISS’ye yaptığı ilk test uçuşunda ilk kez “Buddy” adında “Dünya” şeklinde bir peluş oyuncağı kapsüle yerleştirilmişti. İkinci oyuncak ise mayısta SpaceX ile ISS’ye giden ilk astronotların yanlarında götürdüğü “Tremor” lakaplı bir dinozor oyuncağıydı.