Uzmanlar, Azerbaycan-Ermenistan savaşını Milliyet’e değerlendirdi: Ermeniler, Sovyet taktiği uyguluyor

Uzmanlar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları değerlendirdi. Uzmanlar, Ermenistan’la mücadele ederken, dışardan yapılacak askeri ve politik müdahaleler konusunda da uyarıda bulunarak, “Muharebe alanını dış etkilerden korunmalı” görüşünü dile getirdi.



Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde süren çatışmaları ve harekâtın nasıl ilerleyebileceğini uzmanlar, Milliyet’e değerlendirdi.



‘Meşru müdafaa var’

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Aslan: Ermeniler tarafından yapılmış olan ilk saldırı neticesinde meşru müdafaa istikametinde Azerbaycan’ın başlatmış olduğu harekât, işgal altındaki bütün toprakların kurtarılmasına hitap eder. Ermenilerin kritik araç gereçleriyle, komuta sistemlerine etki etmeye çalışıyor. Bu etkinin istenen düzeyde yaratıldığına dair bir kanaat oluşursa, bütün cephe boyunca ileri harekâtın devam etmesi beklenir. Ancak Ermenilerin de Dağlık Karabağ’ın işgal edilmiş kesimlerinden temas hattına yakın atışlar yaptığını görüyoruz. Ermeniler daha çok sivil yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştirip caydırmaya çalışıyor. Ermenilerin de farklı savunma hatları hazırladığı biliniyor. Ermeniler, eski Sovyet doktrini uyguluyor. Bu doktrinde birbirinin peşi sıra teşkil edilmiş savunma hatları bulunur. Siz birinci savunma hattına gidersiniz, birinci savunma hattı ele geçirilecek olursa, arkada ikinci savunma hattı hazır bekler. Dolayısıyla farklı farklı hattı aşıp derinliğine gitmek gerekir. Bir anda Azerbaycan ordusunun bütün Karabağ’a girmesindense, belirgin cephe hatlarını ele geçirmek suretiyle ilerlemesi bekleniyor.











‘Kurtuluş savaşı’



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar: Bu bir Kurtuluş Savaşı. Azerbaycan kendi toprağını kurtarmak için savaşıyor. Harekâtın siyasi hedefini Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ’ın alınması olarak açıkladı. Karabağ’ın kurtarılması süreci son derece çetin geçecek. Şu an muharebeler ciddi avantajla başladı. İşgal edilmiş 18 bin kilometrekareyi tekrar alıması Azerbaycan ordusunun ortaya koyacağı kudrete bağlı. Azerbaycan, Ermenilerin oluşturduğu savunma hattını belli noktalardan kırdı. Ama bu hattın genişlenmesi, derinleşmesi ve kalıcı olması lazım. Harekâtın daha başındayız. Mücadele yeni başladı. Bu mücadelenin en önemli kısmı muharebe alanının dış etkilerden korunması, izole edilmesi. Ermenistan’la mücadele ederken, dışarıdan yapılacak askeri ve politik müdahaleleri, baskıları, yaptırımları da göğüslemelisiniz. Başlayan askeri harekâtın mutlaka başarıya ulaşması lazım. Başlayan bu harekâtın dış baskıyla durmaması lazım. Diplomasi ya da baskı yoluyla bir fiili kabule zorlanırsa, bu kez durum kalıcı hale dönüşür.