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31.03.2020 - 00:48 | | AA

Vatikan'da bir kardinalin corona virüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Katolik aleminin merkezi Vatikan'a bağlı Roma Piskoposluğu Papalık Vekili Kardinal Angelo De Donatis'in yeni tip corona virüs (covid-19) testinin pozitif çıktığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Vatikan'da bir kardinalin corona virüs testi pozitif çıktı

 

Vatikan'a yakın basın-yayın organlarında yer alan haberde, Vatikan dışında komşu Roma şehri ve civarındaki kiliselerden sorumlu olan Roma Piskoposluk Bölgesi Papalık Vekili Kardinal De Donatis'in bazı belirtiler nedeniyle Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan Kardinal De Donatis'in Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.

66 yaşındaki Kardinal De Donatis'in ateşinin olduğu ancak genel durumunun iyi olduğu ve hemen antiviral tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kardinal De Donatis de durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben de bu testten geçiyorum. Huzurluyum ve kendime güveniyorum. Rabb'e ve Roma Kilisesi inananlarının dualarına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Vatikan'da daha önce 6 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmış, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un da iki kez testten geçirildiği ve test sonuçlarının negatif çıktığı belirtilmişti.

ABD'den gelen 210 kişi yurtta karantinaya alındıAmerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.
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