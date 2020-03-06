Vay canına!

‘Eurythenes plasticus’



Newcastle Üniversitesi araştırmacıları, Pasifik Okyanusu’nun Mariana çukurunda, Japonya ve Filipinler arasında yapılan araştırmada, dünyanın en derin yerlerinde yaşayan derin-deniz amfipotlarının (deniz kabuklusu) yeni keşfedilen bir türünde plastik bulunduğunu ortaya çıkardı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) desteklediği araştırmacılar, plastiğe atfen türe “Eurythenes plasticus” adını verdi.









‘Eyleme geçilmeli’



Amfipotta, su şişeleri ve spor kıyafetleri gibi birçok malzemede kullanılan PET (polietilen tereftalat) bulundu. Araştırma ekibinin başkanı Dr. Alan Jamieson, “Denizlerimize sel gibi akan plastik kirliliğini durdurmak için acil eyleme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla ‘Eurythenes plasticus’ ismine karar verdik” dedi.



