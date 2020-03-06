MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Vay canına!
ABONE OL
06.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Vay canına!

Pasifik Okyanusu’nun en derin yerinde yaşayan deniz kabuklusunda plastik bulundu

Vay canına!

‘Eurythenes plasticus’

Newcastle Üniversitesi araştırmacıları, Pasifik Okyanusu’nun Mariana çukurunda, Japonya ve Filipinler arasında yapılan araştırmada, dünyanın en derin yerlerinde yaşayan derin-deniz amfipotlarının (deniz kabuklusu) yeni keşfedilen bir türünde plastik bulunduğunu ortaya çıkardı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) desteklediği araştırmacılar, plastiğe atfen türe “Eurythenes plasticus” adını verdi.

Vay canına



‘Eyleme geçilmeli’

Amfipotta, su şişeleri ve spor kıyafetleri gibi birçok malzemede kullanılan PET (polietilen tereftalat) bulundu. Araştırma ekibinin başkanı Dr. Alan Jamieson, “Denizlerimize sel gibi akan plastik kirliliğini durdurmak için acil eyleme geçilmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla ‘Eurythenes plasticus’ ismine karar verdik” dedi.

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma mesajları 2020 yeni resimli indir | Cuma mesajı seçenekleri: Yeni yazılı, maneviyat dolu...

Cuma mesajları 2020 yeni resimli indir | Cuma mesajı seçenekleri: Yeni yazılı, maneviyat dolu...

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

Binlerce kişi bekliyordu zam geldi!

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

33 şehidin verildiği gece neler yaşandı?

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Miçotakis’in babası Türkiye’ye sığınmıştı

Sıradaki Haber