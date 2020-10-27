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27.10.2020 - 22:56 | | AA

Ve Fransa'da da korkulan oldu! En yüksek...

Fransa'da son 24 saatte 523 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Ve Fransa'da da korkulan oldu! En yüksek...

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 417 artışla 1 milyon 198 bin 695'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 523 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 541'e ulaştı. Bu rakamla son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı kaydedilmiş oldu.

Hastanelerde 2 bin 918'i yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 978 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 112 bin 716'ya çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 18,4'e ulaştı.

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