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20.09.2020 - 14:30 | | DHA

Ve Navalny ayağa kalktı! Ülkesine dönmeyi planlıyor...

Rus muhalif lider Aleksey Navalny, tedavi gördüğü Almanya’nın başkenti Berlin’de hastanede merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ve Navalny ayağa kalktı! Ülkesine dönmeyi planlıyor...

Rus politikacı Alexey Navalny, vantilatörden çıkarıldıktan birkaç gün sonra tekrar ayağa kalktı ve yürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi rakibi Navalny, Ağustos ayı sonlarında zehirlenmesi nedeniyle getirildiği ve tedavisinin devam ettiği Berlin Charite Hastanesi’nde merdivenlerden aşağı inerken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından durumuna dair açıklama yapan Navalny, kendine su koymakta ve telefonunu kullanmakta zorlandığını ifade etti.

Navalny'nin, batılı hükümetler Kremlin'den bir açıklama talep ederken, Rusya'ya geri dönmeyi planladığını söylediği belirtildi. Ayrıca, Charite Hastanesi’nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Navalny’nin durumunun iyiye gittiği belirtilmiş ve vantilatörden çıkarıldığı ifade edilmişti.

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