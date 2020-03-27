Venezuela'da corona virüs nedeniyle ilk ölüm! Hasta 47 yaşındaydı...

Ulusal basında çıkan habere göre, Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkesinde Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
Rodriguez, ölen kişinin 47 yaşındaki bir akciğer hastası olduğunu belirtti ve ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiğini bildirdi.
Nüfusu 32 milyona yaklaşan Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle 15 Mart'ta ülkenin 7 bölgesinde karantina ilan edilmiş, virüsün görüldüğü kişi sayısının artmasının ardından karantina ülke çapında uygulanmaya başlanmıştı.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.