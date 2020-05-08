Venezuela'da ortalık yangın yerine döndü! Ses kaydı yayımlandı...

Venezuela Televizyonu (VTV), Guaido ile Goudreau arasında geçtiği ileri sürülen görüşmenin ses kaydını yayımladı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılacak olan muhalif milletvekili Sergio Vergara'nın, adı geçen görüşmede, haftalar boyunca toplantıların yapıldığı, anlaşmanın imzalanmak için hazır olduğunun Guaido'ya iletildiğini ve Guaido'nun da anlaşmanın kendisinde olduğunu doğruluyor.

Goudreau'nun, endişeli olup olmadığını sorması üzerine Guaido, "Endişelerim var ancak ülkemiz için doğru olanı yapıyoruz. Çok ciddi bir insani kriz içindeyiz ve bu durumu halletmek zorundayız. Sergio'ya güvenim tam, sen ne zaman istersen imzalayabiliriz." cevabını veriyor.

Ses kaydının devamında Vergara'nın, Goudreau'nun anlaşmayı imzaladığını ve Guaido'nun da imzalamasının ardından kendisine yarım saat içinde posta ile göndereceğini söylediği duyuluyor.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'tan bu yana güvenlik güçlerinin, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışanlara karşı başlattığı operasyonda 8 kişi ölmüş, 25 kişi de yakalanmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini, Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuş ve düzenlediği basın toplantısında, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Yakalananlar arasındaki 2 ABD'li eski asker de sorgu sırasında aynı belgeyi göstermiş, Kolombiya'da bazı birlikleri eğitip Venezuela'da darbe girişimini desteklemek için geldiklerini söylemişti.

Venezuela’da kendini geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido’nun danışmanı Juan Jose Rendon, Jordan Goudreau ile Guaido’nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı

ABD'li askerler, sorguda Venezuela'ya girme konusunda kendilerine Sequea'nın yardım ettiğini söylemişti.

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.

ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart ayının sonlarında Kolombiya'da katıldığı bir radyo programında silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini duyurmuştu.