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15.09.2020 - 07:00 |

Vergi cezası: Kamu hizmeti

Ünlü İsrailli model Bar Refaeli vergi kaçakçılığı suçundan 9 aylık kamu hizmeti cezasına, annesi ise 16 ay hapis cezasına çarptırıldı

Vergi cezası: Kamu hizmeti

Dünyaca ünlü model Bar Refaeli’nin vergi kaçakçılığı davası sona erdi ve İsrail’in ulusal ikonunun imajını zedeleyen cezası kesinleşti. İsrail mahkemesi, Bar Refaeli’yi dokuz ay toplum hizmetine mahkum ederken, annesi Zipi Refaeli’yi 16 ay hapis cezasına çarptırdı. Süper model,
Tel Aviv Adliyesi’nde yapılan duruşmaya annesi ve babasıyla katıldı. 35 yaşındaki model ve annesi duruşmada 10 milyon dolara yaklaşan gelir üzerinden vergi kaçırmaktan suçlu bulundu.

Ayrıca 1.5 milyonluk ceza

Anne kıza devlete ödeyecekleri yüklü vergi borcuna ek olarak 1.5 milyon dolar da para cezası uygulanacak. Anne Zipi Refaeli hapis cezasını önümüzdeki hafta çekmeye başlayacak. İddianamede, Bar Refaeli’nin İsrail’de geliri üzerinden vergi ödemekten kaçmak için yurt dışında ikâmet ettiğini öne sürdüğü ve 2009 ile 2012 yılları arasında 7.2 milyon dolar kazandığı yer aldı. Modelin İsrail’deki iş temsilcisi olan annesi de geliri bildirmeyerek vergi kaçırmakla suçlandı.

 

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