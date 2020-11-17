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17.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Video oyunları zihin sağlığına faydalı

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, video oyunlarının zihin sağlığına iyi geldiğini ortaya koydu.

Video oyunları zihin sağlığına faydalı

18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun katıldığı çalışmada, 2 şirketin 2 oyununa odaklanıldı. Oyun oynama süreleri, oyuncuların mutluluklarını değerlendiren anket sorularının cevaplarıyla karşılaştırıldı. Bunun sonucunda günde 4 saat video oyunu oynayan kişilerin çoğunluğunun oynamayandan çok daha mutlu hissettiği ortaya çıktı. İnternet tabanlı oyunlar sayesinde kesin olarak oyuncuların kaç saat oyun oynadığı verisine ulaşabildiklerini belirten projenin baş araştırmacısı Andrew Przybylski, “Önceki çalışmalar, kişinin bildirdiği oyun oynama zamanına odaklanıyor” dedi. Przybylski, eski çalışmaların oyun oynamanın zihin sağlığını olumsuz etkilediğine odaklandığını bu nedenle çalışmanın bulgularının şaşırtıcı olduğunu söyledi. Bu çalışmanın bulgularının farklı olması, 2 oyunun da bireyler tarafından kontrol edilebilir olması ve diğer kişilerin kontrol ettiği karakterlerle etkileşime geçebilme özelliğinin bulunmasıyla ilişkilendirildi. Öte yandan, gerçek oyun oynama sürelerine dayanan bu çalışmanın, oyunlardaki zararlı içeriklerin ayırt edilebilmesi ve bazı oyunların zihinsel olarak faydalı olabileceğinin tespit edilmesi açısından “çığır açan” bir araştırma olduğu belirtildi.

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