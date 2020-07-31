Vietnam'da koronavirüsten ilk ölüm

Vietnam, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 45 yeni vaka ile ülkedeki toplam pozitif test sayısının 509'a yükseldiğini açıkladı.

Yeni vakaların, ülkede üç ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü Da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Thanh Nien gazetesi, Da Nang şehrinde bir hastanede böbrek rahatsızlığı dolayısıyla tedavi gören 70 yaşındaki bir erkek hastanın, Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, hastanın ölüm nedenini henüz doğrulamadı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen 373 kişi iyileşti.

Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri Da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.