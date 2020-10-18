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18.10.2020 - 11:42 | | AA

Vietnam'da toprak kaymasÄ±... 3 ölü, 22 kayÄ±p

Vietnam'Ä±n orta kesiminde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle meydana gelen toprak kaymasÄ± nedeniyle 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, en az 22 kiÅŸi kayboldu.Â

Vietnam'da toprak kaymasÄ±... 3 ölü, 22 kayÄ±p

Vietnam Haber AjansÄ±ndaki (VNA) habere gÃ¶re, Quang Tri eyaletinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle askeri bir kampÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede toprak kaymasÄ± meydana geldi.

Yetkililer, kamptaki 3 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve en az 22 askeri personelin kaybolduÄŸunu belirterek, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydetti.Â 

Thua Thien-Hue ve Quang Tri eyaletlerinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ meydana gelen toprak kaymalarÄ±nda 13 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Â 

Vietnam'da yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle oluÅŸan sel ve toprak kaymalarÄ±nda en az 64 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

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Evin çatÄ±sÄ±nda tehlikeli anlarDiyarbakÄ±râ€™da, 5 katlÄ± apartmanÄ±n çatÄ±sÄ±nda 4 iÅŸçinin güvenlik önlemi almadan yaptÄ±ÄŸÄ± onarÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ±, anbean görüntülendi.
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