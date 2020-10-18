Vietnam Haber AjansÄ±ndaki (VNA) habere gÃ¶re, Quang Tri eyaletinde ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkisiyle askeri bir kampÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede toprak kaymasÄ± meydana geldi.

Yetkililer, kamptaki 3 askerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve en az 22 askeri personelin kaybolduÄŸunu belirterek, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini kaydetti.Â

Thua Thien-Hue ve Quang Tri eyaletlerinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ meydana gelen toprak kaymalarÄ±nda 13 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.Â

Vietnam'da yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle oluÅŸan sel ve toprak kaymalarÄ±nda en az 64 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

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